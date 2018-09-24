توقع سقوط أمطار هذا الأسبوع على أنحاء المحافظات

24 سبتمبر 2018 - 11:30 ص

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار هذا الأسبوع واردة، وأنه سيجرى الإعلان عن تفاصليها قريبًا لتوخي المواطنين الحذر.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الاثنين، "درجات الحرارة التي نشهدها الآن في فصل الخريف سواء صباحًا أو مساءً جيدة، ودرجات الحرارة الصغرى ستنخفض مع بداية شهر أكتوبر المقبل".

وتابع: "حتى وقتنا هذا الطقس جميل جدًا، ولبس الشتوي لسه عليه شوية، وفي شهر أكتوبر هنبدأ ننبه أن اللي ينزل بدري أو يرجع متأخر يبقى معاه جاكيت خفيف".



