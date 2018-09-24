المنيا.. إحالة مدير مدرسة و5 أطباء وموظفين للتحقيق

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مدارس

المنيا

محافظ ابمنيا

قرر اليوم الاثنين اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إحالة مدير مدرسة كوم الزهير بمركز أبوقرقاص  للتحقيق، وذلك للتقصير في أداء واجبه الوظيفي وعدم جاهزية المدرسة وتردى الأوضاع داخلها.

كما قرر المحافظ إحالة طبيبة الوحدة الصحية بالقرية و4 موظفين آخرين للتحقيق لغياب البعض وترك الآخرون العمل دون إذن مما تسبب في نقص الخدمات الطبية والعلاجية داخل الوحدة الصحية للمواطنين وإهمال الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية وعلاج.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز باستمرار المتابعة الميدانية على جميع المصالح الحكومية والقطاعات الخدمية التي تؤدى خدمات للمواطنين والتعامل بكل حزم وقوة ضد كل من يقصر في خدمة المواطن وأداء المهام الموكلة له.


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