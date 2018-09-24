محافظ الشرقية: "أنا معنديش كبش فداء"

24 سبتمبر 2018 - 11:59 ص

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن التحقيقات في حادث مستشفى ديرب نجم، التي راح ضحيتها 4 أشخاص، مازالت في مرحلة تحقيقات النيابة وجمع الأدلة.

وقال "غراب"، في تصريحات تلفزيونية، إن اللجنة المشكلة من قبل المحافظة، ووزارة الصحة لم تنتهِ من تحقيقاتها، وفي انتظار بعض العينات التي تم إرسالها للتحليل.

وتابع محافظ الشرقية، أنه بعد الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عن نتائجها، مشيرًا إلى أنها لن تنتهي "بين يوم وليلة"، "أنا معنديش حاجة اسمها كبش فداء في الموضوع".



