محافظ القليوبية يستقبل لجنة من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

استقبل الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية لجنة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإنشاء مشروعات بالمحافظة برئاسة العميد ممدوح زوان ممثلا عن الجهاز حيث تم مناقشة إنشاء مشروعات كبرى مثل مستشفى جامعي تخصصي بالإضافة إلى مشروعات لرفع كفاءة الطرق والكباري وتطوير مدينة القناطر الخيرية وغيرها من المشروعات الفعالة التي يحتاجها مواطني القليوبية .

وأشاد محافظ القليوبية بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة من أجل دعم المواطنين، مشيرا إلى أن المشروعات الريادية والقومية التي يقوم بها الجهاز مميزة جدا حيث تتبع الأكواد العالمية بالإضافة إلى الكود المصري مما يعطي إمكانية الحصول على الاعتمادات الدولية مما يضفي قيمة عظيمة على تلك المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز ويمنحها فرصة أن تتم بإشراف دولي ومواصفات قياسية عالمية.