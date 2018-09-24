محافظ القليوبية يفتتح 3 مدارس بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم، 3 مدارس بقرى مدينة كفر شكر، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه تقريباً, لتخدم قري مدينة كفر شكر وذلك بحضور النائب محمد زكريا محي الدين عضو مجلس النواب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتورة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، ومحمد صلاح رئيس مجلس مدينة كفر شكر، وأحمد الصباحي المتبرع بأراضي مدرستي أحمد الصباحي للتعليم الأساسي، ومدرسة الصباحي أو المعاطي الثانوية.

واستهل المحافظ زيارته بافتتاح مدرسة أحمد الصباحي للتعليم الأساسي إنشاء جديد على مساحة 3051 مترًا مربعًا بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضي و4 أدوار علوية تضم 33 فصلاً دراسياً، ومكتبة ومصلى ودورات مياه للطلبة وللطالبات ولذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

كما افتتح المحافظ مدرسة الصباحي أبو المعاطي الثانوية المشتركة إنشاء جديد على مساحة 2231 متر مربع بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضي و4 أدوار علوية تضم 18 فصلاً دراسياً، ومكتبة ومصلى ودورات مياه للطلبة والطالبات ولذوي الاحتياجات الخاصة ولرياض الأطفال، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

وافتتح المحافظ أيضاً مدرسة تصفا الإعدادية المشتركة توسع على مساحة 2400 متر مربع، بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضي و4 أدوار علوية تضم 14 فصلاً دراسياً، ومكتبة ومصلى ودورات مياه وغرف للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

كذلك تفقد المحافظ مدرسة تصفا التجريبية تحت الإنشاء، وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع معلمي المدارس والطلاب والطاقم الإداري بها، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأوصى المحافظ خلال الزيارة بضرورة توفير كولديرات للمياه داخل المدارس وتغطية أرض أفنية المدارس بالنجيل الصناعي وعمل ملاعب رياضية متعددة الأنشطة، وألعاب لرياض الأطفال.







