الأحد.. حفل ترفيهي لمرضى مستشفى الأطفال ببنها

ينظم المسرح القومي للطفل حفلا ترفيهيا لمرضى مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بقاعة المؤتمرات الكبرى الأحد المقبل في الساعة الثانية عشر ظهرا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد كليب مدير عام المستشفى، إن الهدف من الحفل الترفيه عن المرضى الأطفال وخاصة المصابين بالسرطان والأورام، مشيرا إلى أن الحفل يتضمن عرضا للمسرح بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال المرضى بالمستشفى والترويح عنهم وعن ذويهم.

وأكد كليب أن هذه الحفلات ستكون تقليد جديد داخل المستشفى بصفة دورية، مرة لمسرح العرائس ومرة للمسرح القومي للطفل، تتضمن احدث العروض التي تقدم طوال العام.