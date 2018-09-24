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محافظ المنيا يستقبل السفير الأرجنتيني لتعزيز العلاقات الثنائية

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محافظ المنيا مع سفير الارجنتين
محافظ المنيا مع سفير الارجنتين

جمال زكى

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استقبال

محافظ المنيا

محافظة المنيا

سفير الارجنتين

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إدواردو أنطونيو، سفير جمهورية الأرجنتين بمصر، يرافقه مارتين برسينزا مسئول الشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية  وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات.

أعرب المحافظ عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض المحافظ مع السفير الأرجنتيني أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها عروس الصعيد من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وأهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والخطط المستقبلية للتنمية.

أكد المحافظ أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية، ويوجد بها منطقة صناعية، تضم مصانع متعددة واشتهرت المحافظة بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان وستعيد الدولة أحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة والتي يجري إنشائها على مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية لتضم كل مصانع الغزل والنسيج وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.

ولفت إلى أن المنيا تضم دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع الهامة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر وتم وضعها ضمن خريطة الحج السياحي على مستوى العالم وقد اعلن ذلك بابا الفاتيكان.

من جانبه، أشاد السفير الأرجنتيني، بعمق العلاقات الدبلوماسية المصرية الأرجنتينية  وأواصر المحبة والتعاون بين الدولتين، مؤكدًا على سعي الحكومة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقدم مدراء المنطقة الصناعية والسياحة والاستثمار بالمحافظة عرضا مبسطا حول ابرز المقومات السياحية والصناعية والاستثمارية بالمحافظة.


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