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سفير الأرجنتين يتحدث عن أدب أمريكا اللاتينية بجامعة المنيا

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سفير الارجنتين يتفقد متحف جامعة المنيا
سفير الارجنتين يتفقد متحف جامعة المنيا

جمال زكى

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استقبل الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا بمكتبه سفير دولة الأرجنتين بمصر، "إدواردو أنطونيو"، والملحق الثقافي لسفارة الأرجنتين "مارتن بريسنينز"، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الثقافية والعلمية، وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كلا الطرفين بما يساهم في تعزيز التعاون في تطوير ودعم العلاقات المصرية مع دول أمريكا اللاتينية وتعليم اللغة الإسبانية لتشابه الطبيعة الجغرافية وتقارب الثقافة بين الدولتين، إلى جانب عقد ندوة بكلية الألسن عن أدب أمريكا اللاتينية حاضرها سفير دولة الأرجنتين.

حضر اللقاء الدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف أبو المكارم عبد السلام عميد كلية الألسن، والدكتور عبد العزيز فهد رئيس قسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بفتح قنوات الاتصال والتعاون وتبادل الخبرات والانفتاح على العالم، وفتح آفاق جديدة من التعاون الدولي تماشيًا مع سياسة الدول، وبحث إمكانية التعاون لافتتاح مركزًا للغة الأسبانية بالجامعة، وتعريف الطلاب بكلية الألسن بالأدب اللاتيني واللغة الأسبانية، مشيرًا بأن كلية الألسن أولى كليات الألسن بالصعيد التي يُدرّس بها اللغة الأسبانية.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور محمد جلال درع الجامعة للسيد السفير، تقديرًا واستمرارًا للتعاون بين جامعة المنيا والسفارة الأرجنتينية بجمهورية مصر العربية، كما قام السيد السفير بزيارة لمتحف الفن الحديث لتفقد محتويات المتحف من الأعمال الفنية لأشهر الفنانين العالميين والمصريين

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