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بالصور.. البيئة تنظم حملة نظافة بمحمية وادي الجمال

قبلي وبحري

صورالحملة
صورالحملة

حسن حمدان

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الجمال

البحرالأحمر

وادى

حملة نظافة.

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة وبالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة حملة نظافة مكبرة بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي بتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية بين المحميات الطبيعية والمجتمع المحلي نظمت الحملة برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

شارك فى الحملة جمعية أبناء العبابده بالإضافة إلى عدد من العاملين بقطاع الفنادق والحرف اليدوية و مركز غطس وادي الجمال علاوة على  جمعية  السياحة والبيئة كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة كذلك عدد من المتطوعين الأجانب والمصريين.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى  تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات بإشراك المجتمع المحلي فى الحفاظ على المحميات الطبيعية، بالإضافة إلي رفع الوعى بأهمية المحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع بها مع المحافظة عليها علاوة على التعريف بأهمية محمية وادى الجمال ودور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ علي مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي.


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