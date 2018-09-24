أغنية جديدة لـ"صلاح" قبل حفل "أفضل لاعب"

24 سبتمبر 2018 - 05:27 م

أطلق مجموعة من محبى محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، أغنية جديدة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، قبل ساعات من الإعلان عن جائزة أفضل لاعب فى العالم.

ويتنافس مع محمد صلاح فى الجائزة كل من لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسبانى، وكريستانو رونالد لاعب يوفينتوس الإيطالى.

وحملت الأغنية عنوان "we supporting mo salah "، ألحان وليد مصطفى، ومن توزيعه مع ماورو توندينى، وتم تسجيلها في ستودية بومبك ميلانو بإيطاليا.

كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية لهاني مصطفى، وبالإسبانية لوليد مصطفى، وكورال رابطة محبي محمد صلاح في إيطاليا، ممدوح الغلبان وإسلام السنوسي وأحمد سالم ومحمد العربي.