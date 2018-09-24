مدرب المنتخب يصدم«صلاح»:«مودريتش» الأفضل

24 سبتمبر 2018 - 05:28 م

أكد الإسباني ميشيل سالجادو، المدرب المعاون للمكسيكي خافير أجيري في جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على فوز الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريـال مدريد، بجائزة الـ«فيفا» لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وقال سالجادو في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إن مودريتش يستحق الحصول على الجائزة لأنه لاعب يمثل كيفية العمل في فريق.

وأضاف لاعب ريـال مدريد الأسبق: "أختار مودريتش لأنه ومحمد صلاح كذلك يمثلان كيفية العمل في فريق، أعمل مع صلاح في منتخب مصر، كريستيانو صديق لي ولوكا كذلك، لكن إذا تعين على الاختيار فيما بينهم فسأختار اللاعب الكرواتي لأن بفضله تأهل منتخب بلاده لنهائي المونديال وهو أمر صعب التحقيق".

وعن اللاعب الإسباني المرشح للفوز بهذه الجائزة مستقبلًا، أكد سالجادو إن عدم فوز تشافي هيرنانديز وأندرياس إنييستا وراؤول جونزاليس بها يعد أمرًا ظالمًا، وفي الوقت الحالي بالطبع إيسكو مرشح للفوز بها، فهو ساحر، ويواصل التطور سواء مع ريـال مدريد أو المنتخب الإسباني".