ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

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يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، 24-9-2018.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار قرشا واحدا إلى 17.88 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.


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