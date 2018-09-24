إخلاء سبيل المدرسين المتهمين في قتل "تلميذ الفسحة"

24 سبتمبر 2018 - 07:17 م

قررت النيابة العامة ببلقاس، إخلاء سبيل 3 من المدرسين المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضية وفاة التلميذ إبراهيم حسن محمد عبدربه، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، داخل مدرسة الزهراء الابتدائية بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقررت النيابة إخلاء سبيل كل من «محمود.ف. ا»، مشرف الفناء، و«ماهر. ع. ا» مشرف دور، و«صابحة. م. ا» مشرف دور، كما سبق إخلاء سبيل «يسري.ا» مدير المدرسة.

واستدعت النيابة العامة عددًا من المدرسين في المدرسة لسماع أقوالهم في المحضر.

وكان والد التلميذ قد اتهم إدارة المدرسة بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنه داخل المدرسة أثناء أول يوم دراسي في العام 2018-2019.

وأكد بيان رسمي لمحافظة الدقهلية، أن التلميذ توفي أثناء نزول الطلاب لقضاء فسحة اليوم حدث تدافع بينهم على سلم المدرسة، والذي تسبب في سقوطه، وقد تم نقله على الفور للوحدة الصحية بالقرية والمجاورة لسور المدرسة إلا أنه توفى فور وصوله، وأفاد التقرير المبدئي بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية الذي أدى إلى وفاة الطالب وفي انتظار التقرير النهائي لسبب الوفاة.



