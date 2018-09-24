» روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

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سوريا

طائرة

روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم عن اتخاذ موسكو ثلاث خطوات مهمة لحماية أمن عسكرييها في سوريا، على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوات هي:

1- تسليم منظومات "إس-300" الروسية للدفاع الجوي إلى الجيش السوري خلال أسبوعين.

2- تجهيز المراكز القيادية لقوات الدفاع الجوي السورية بنظام آلي للتحكم موجود حصريا لدى الجيش الروسي، مما سيضمن الإدارة المركزية لجميع الدفاعات الجوية السورية، وتحديد جميع الطائرات الروسية في الأجواء من قبلها.

3- إطلاق التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.

وحمل شويغو مرة أخرى إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية مساء الاثنين الماضي، ما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا.

وأكد شويغو أن هذه الخطوات تتخذ بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معبرا عن أمله في أن "تبرد هذه الخطوة الرؤوس الحامية وتدفعها إلى الامتناع عن خطوات متهورة تُعرّض عسكريينا للخطر، وإلا فإننا سنضطر للرد انطلاقا من مقتضيات الوضع الراهن".


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