» مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته

24 سبتمبر 2018 - 07:21 م

كشف التهامي هاني، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، حقيقة وصيته المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تبرعه بثروته المقدرة بمبلغ 18 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال.

وأعرب "هاني"، عن استيائه من انتشار الشائعة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم تفتح بعد وصية جميل راتب رجاء عدم ترويج الشائعات".

وأضاف "هاني"، "فراقه صعب جدا على الجميع، لم تفتح وصيته أرجوكم اتركوه لخالقه وسيرته الجميلة كما هي هو لم يسِئ لأي شخص".



