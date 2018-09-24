  • الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لهذا العام

افضل لاعب

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في العالم

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

«السيسي» الرئيس العربى الوحيد بقائمة لقاءات«ترامب»

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في العالم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة «الإرهاب»

أرشيفية

روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

البابا تواضروس

مصر تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته

آخر الأخبار

جميل راتب
جميل راتب

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

محمود سعد عن "راتب": "دعم ثورة يناير ونزل التحرير"

#

حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان

#

وفاة الفنان جميل راتب بعد صراع مع المرض

#

شاهد.. خبر مؤلم عن جميل راتب

جميل راتب

التهامي هاني

ثروة جميل راتب

كشف التهامي هاني، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، حقيقة وصيته المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تبرعه بثروته المقدرة بمبلغ 18 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال.

وأعرب "هاني"، عن استيائه من انتشار الشائعة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم تفتح بعد وصية جميل راتب رجاء عدم ترويج الشائعات".

وأضاف "هاني"، "فراقه صعب جدا على الجميع، لم تفتح وصيته أرجوكم اتركوه لخالقه وسيرته الجميلة كما هي هو لم يسِئ لأي شخص".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ديشامب» أفضل مدرب في العالم
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة أفضل هدف
» «ترامب»: قمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية قريبًا
» «كورتوا» أفضل حارس في العالم
» البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين
» انتحار ربة منزل وابنتها بسبب الخلافات الزوجية
» سقوط أمطار يوم الأربعاء
» مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني
» روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها