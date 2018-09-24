مصر تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحالية وأن الأوضاع تغيرت تماما للأفضل منذ 5 سنوات، معربا عن ترحيبه بكل من يرغب في زيارة مصر، منوها بأن الكنيسة نظمت مؤتمرا دوليا لشباب الكنيسة من مختلف دول العالم قاموا خلالها بزيارة الأهرامات وقناة السويس وتم تنظيم رحلة بحرية لهم في الإسكندرية وزاروا الأوبرا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب في إطار زيارته الرعوية الحالية للولايات المتحدة.

وذكر البابا تواضروس أنه يفكر في إنشاء مجلس أعلى للتعليم الكنسي يضم مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين في التعليم القبطي الأرثوذكسي، مضيفا أن الشباب في كنائس المهجر بحاجة إلى حركة دراسية بسبب نقص عدد الكتب وهو ما يدفع الشباب لقراءة كتابات أخرى إلى جانب دعم الكليات الأكليريكية والمعاهد الدينية، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا راهب يقوم بالتدريس في روسيا إلى جانب رهبان آخرين يقومون بالتدريس في اليونان وإنجلترا وأمريكا وإثيوبيا وإريتريا وأرمينيا.

ووضع البابا، أول من أمس السبت، حجر الأساس لمشروع المقر البابوي الجديد بجنوب نيوچيرسي، وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس تفقد الأعمال الإنشائية بكنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشطبي، التي يجري بناؤها بالمقر الجديد، مضيفة أن البابا تواضروس أكد أن المشروع كبير وطموح، ولكن نؤمن أن يد الله تصنع كل شيء ودائمًا أذكر العبارة التي كان يقولها البابا شنودة "عندما توجد النية الله يعطى الإمكانية".


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