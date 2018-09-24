«صلاح» أفضل لاعب في العالم

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المصريون

ليفربول

صلاح

اكتسح النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للفوز بجائزة الأفضل في العالم.

وتفوق صلاح على الثنائي «كريستيانو رونالدو» و«لوكا مودريتش»، بفارق كبير في الاستفتاء، الذي شارك به أكثر من 20 ألف شخص.

وحصل محمد صلاح على 65% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه «فيفا» عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، فيما حصد الكرواتى لوكا مودريتش 21%، وجاء رونالدو في المركز الثالث بنسبة 14%.

ويتنافس «صلاح» مع «رونالدو» و«لوكا مودريتش»، على جائزة الأفضل في العالم، والتي سيعلن عنها الاتحاد الدولي اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن.



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