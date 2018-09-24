  • الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:31 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لهذا العام

افضل لاعب

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في العالم

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

«السيسي» الرئيس العربى الوحيد بقائمة لقاءات«ترامب»

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في العالم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة «الإرهاب»

أرشيفية

روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

البابا تواضروس

مصر تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

«وزير الدفاع»:

القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة «الإرهاب»

آخر الأخبار

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. القوات السودانية تنجح في تحرير جنود مصريين

#

رئيس الأركان يلتقي عددًا من الضباط المرشحين لتولي المناصب القيادية

#

القوات المسلحة تحقق ضربات جديدة للإرهاب فى سيناء

#

"المنتجين الزراعيين" تنعى شهداء سيناء

وزير الدفاع

القوات المسلحة

الإرهاب محمد زكى

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال القوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم؛ للحفاظ على الأمانة التى كلفهم بها الشعب لحماية مقدساته وسلامة أراضيه.

وأكد القائد العام، أن رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة مخاطر الإرهاب، وكل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

واستعرض القائد العام، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، مشيداً بالنجاحات التى حققتها العملية الشاملة "سيناء 2018" فى مكافحة الإرهاب على الاتجاهات الإستراتيجية وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار بسيناء.

وأشار القائد العام، إلى أن القوات المسلحة تساهم بإمكانياتها فى دعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها القيادة السياسية للنهوض بالوطن فى مختلف المجالات، لتوفير مستوى معيشة أفضل للشعب المصرى بأسره.

وأدار الفريق أول محمد زكى، حوارًا مع رجال القوات المسلحة واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم، تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتدريب والاستعداد القتالى واللياقة البدنية داخل الوحدات والتشكيلات لبناء الفرد المقاتل الذي يمتلك الاحترافية فى تنفيذ المهام، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد للدفاع عن أمن مصر واستقرارها ويقاتلون من أجل أمنها وسلامتها ورخاء شعبها العظيم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ديشامب» أفضل مدرب في العالم
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة أفضل هدف
» «ترامب»: قمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية قريبًا
» «كورتوا» أفضل حارس في العالم
» البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين
» انتحار ربة منزل وابنتها بسبب الخلافات الزوجية
» سقوط أمطار يوم الأربعاء
» مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني
» روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها