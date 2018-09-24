«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

24 سبتمبر 2018 - 07:38 م

أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 158 من نزلاء السجون والشرطي عن 337 آخرين بإجمالي 495 مفرجًا عنهم.

كان قطاع "السجون" واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.



