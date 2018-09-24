  • الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لهذا العام

افضل لاعب

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في العالم

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

«السيسي» الرئيس العربى الوحيد بقائمة لقاءات«ترامب»

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في العالم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة «الإرهاب»

أرشيفية

روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

البابا تواضروس

مصر تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

قضايا وحوادث

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

الإفراج عن 543 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

#

الإفراج عن 678 سجينًا بعفو رئاسي

#

الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي

#

"الداخلية": العفو عن 711 سجينًا

وزير الداخلية

رئيس الجمهورية

السجون

أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 158 من نزلاء السجون والشرطي عن 337 آخرين بإجمالي 495 مفرجًا عنهم.

كان قطاع "السجون" واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.

 يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ديشامب» أفضل مدرب في العالم
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة أفضل هدف
» «ترامب»: قمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية قريبًا
» «كورتوا» أفضل حارس في العالم
» البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين
» انتحار ربة منزل وابنتها بسبب الخلافات الزوجية
» سقوط أمطار يوم الأربعاء
» مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني
» روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها