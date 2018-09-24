» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني

أمير سعد
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة النجمة اللبناني، يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.
وضمت القائمة كلا من :-
شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – علي معلول – أيمن أشرف – محمد هاني – أحمد فتحي – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – حسام عاشور – مؤمن زكريا – هشام محمد – أحمد حمدي – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب – محمد شريف – أحمد الشيخ – صلاح محسن – وليد أزارو
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