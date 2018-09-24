» سقوط أمطار يوم الأربعاء

24 سبتمبر 2018 - 07:45 م

أصدر مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار في مصر، التابع لوزارة الموارد المائية والري، تقريره بشأن توقعات نماذج التنبؤ بالطقس وخرائط الأمطار على الجمهورية للأيام الثلاثة القادمة.

وأشارت نماذج التنبؤ بالأمطار، إلى عدم سقوط الأمطار اليوم وغدا على انحاء الجمهوية، فيما يعد يوم الأربعاء فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.

ونبه المركز باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات المصاحبة لسقوط الأمطار، خاصة في المناطق الجبلية.