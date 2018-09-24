«السيسي» الرئيس العربى الوحيد بقائمة لقاءات«ترامب»

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السيسي

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس العربي الوحيد بقائهمة اللقاءات الثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون في مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن مصر لم تعُد دولة تابعة لأحد كما كانت في السنوات الماضية، وأصبح لمصر دور قوي في المنطقة، متابعًا ":مصر أصبحت رقم حقيقي في المعادلة السياسية الدولية".

وذكر"الديهي"، أن الرئيس السيسي قام بعدة لقاءات أمس حول ملف الاقتصاد، وكان هناك إشادات وشهادات كثيرة من كبار خبراء الاقتصاد الدوليين على تحسن الأوضاع الاقتصادية.


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