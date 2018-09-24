ضبط 29 قطعة أثرية بحوزة عامل في المنيا

24 سبتمبر 2018 - 08:11 م

تمكن ضباط السياحة والآثار بالمنيا، من ضبط 29 قطعة اثرية متنوعة عبارة عن تماثيل وعملات معدنية بمنزل عامل بملوى، وذلك خلال أقل من أسبوع من ضبط عشرات القطع والتماثيل والعملات فى فيلا صاحب مخبز بقرية النحال بأبوقرقاص.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد عبد الظاهر، رئيس قسم السياحة والآثار بالمنيا، عن قيام أحمد . ع . ج 40 سنة عامل ومقيم بملوى بتخزين تماثيل وقطع اثرية وعملات معدنية بقصد الاتجار.

ونظرا لأهمية المعلومات وما تمثله من خطورة تم على الفور إبلاغ قيادات شرطة الآثار اللواء محمد الغول مدير شرطة السياحة والآثار واللواء ناجح زكى مدير مباحث الآثار واللذين بادرا بطلب تحريات مكثفة ومدققة وتشكيل فريق بحث ومتابعة بقيادة العقيد نادر حمدى والمقدم عماد شاكر والأمين محمد محسوب لمراقبة منزل المتحرى عنه حيث تم التوصل إلى صحة المعلومات عقب جهد متواصل ومنظم من فريق البحث وتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل حيث عثر على 29 سنه قطعة اثرية تماثيل وعملات وبمواجهة المأذون بضبطه عن الهدف من تخزين القطع الأثرية قال انها بقصد الاتجار وتحرر المحضر رقم 12070 جنح ملوى وجارٍ العرض على النيابة.