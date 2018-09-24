  • الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
محمد صلاح

صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لهذا العام

افضل لاعب

بث مباشر.. حفل أفضل لاعب في العالم

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 برصاص الاحتلال في غزة

الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

«السيسي» الرئيس العربى الوحيد بقائمة لقاءات«ترامب»

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في العالم

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة «الإرهاب»

أرشيفية

روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

البابا تواضروس

مصر تغيرت للأفضل منذ 5 سنوات

قرار جمهوري:

معاشات استثنائية لضباط صف متطوعين ومجندين سابقين

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

حبس قاضٍ 10 سنوات في قضية رشوة الزقازيق

#

«التضامن» تعلن موعد صرف معاشات سبتمبر

#

الرئيس يمنح معاشًا استثنائيًا لضباط صف ومجندين سابقين

#

تخريج دفعة جديدة من الضباط المتطوعين بحضور السيسي

قرار جمهورى

معاشات استثنائية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار جمهوريًا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 453 لسنة 2018، بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وتضمنت المادة الأولى: يمنح معاشاً استثنائياً مقدراه سبعمائة وخمسون جنيها شهرياً لكل من ضباط الصف والجنود السابقين المذكورين بعد والمنتهي خدمتهم لأسباب.

وجاءت في المادة الثانية: يمنح معاشاً استثنائياً مقدراه سبعمائة وخمسون جنيها شهريا للمستحقين عن ضابطي الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهما لأسباب والجندي مجند المتوفي أثناء الخدمة المذكورين.

وفي المادة الثالثة: على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأحواز .. ميراث العرب المنسي في الخليج

جمال سلطان

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

صحفيون في مطبخ السلطة

فراج إسماعيل

هل يستسلم أردوغان؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «ديشامب» أفضل مدرب في العالم
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة أفضل هدف
» «ترامب»: قمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية قريبًا
» «كورتوا» أفضل حارس في العالم
» البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين
» انتحار ربة منزل وابنتها بسبب الخلافات الزوجية
» سقوط أمطار يوم الأربعاء
» مدير أعمال «جميل راتب» يفجر مفاجأة عن ثروته
» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني
» روسيا ترد على إسقاط طائرتها بـ3 قرارات حاسمة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
وحدة الغسيل الكلوى مستشفى ديرب نجم
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها