معاشات استثنائية لضباط صف متطوعين ومجندين سابقين

24 سبتمبر 2018 - 08:17 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار جمهوريًا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 453 لسنة 2018، بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وتضمنت المادة الأولى: يمنح معاشاً استثنائياً مقدراه سبعمائة وخمسون جنيها شهرياً لكل من ضباط الصف والجنود السابقين المذكورين بعد والمنتهي خدمتهم لأسباب.

وجاءت في المادة الثانية: يمنح معاشاً استثنائياً مقدراه سبعمائة وخمسون جنيها شهريا للمستحقين عن ضابطي الصف المتطوعين المتوفين بعد إنهاء خدمتهما لأسباب والجندي مجند المتوفي أثناء الخدمة المذكورين.

وفي المادة الثالثة: على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.



