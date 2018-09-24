» انتحار ربة منزل وابنتها بسبب الخلافات الزوجية

24 سبتمبر 2018 - 08:18 م

أقدمت ربة منزل على الانتحار، اليوم الإثنين، بإلقاء نفسها من الطابق السابع بسبب الخلافات الزوجية في منطقة النهضة.

وأصيبت ابنة الضحية بصدمة أدت لمحاولتها إلقاء نفسها بعد مشاهدة لحظة انتحار الأم، فسقطت من الدور السابع، وأصيبت بكسور وجروح بأنحاء الجسد.

جرى نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا بسقوط ربة منزل وابنتها من أعلى عقار سكني مكون من 7 طوابق في منطقة النهضة بالقاهرة، بالانتقال وسماع أقوال الزوج قال إن زوجته «الضحية» ألقت بنفسها بسبب الخلافات العائلية التي تحدث بين أي زوجين، وأن الابنة حزنت على والدتها عندما شاهدتها سقطت على الأرض فألقت بنفسها خلفها.



