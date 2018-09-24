الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

24 سبتمبر 2018 - 08:26 م

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بمنح أوسمة لـ 189 من الضباط والموظفين وضباط الصف في وزارة الدفاع السعودية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أن الأمر الملكي جاء نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل).

وشمل التكريم الفريق الركن فهد عبد الله محمد المطير، وسام الملك فيصل من الدرجة الثانية، واللواء الطيار الركن عبد الله إبراهيم أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة، واللواء الطيار الركن سعد علي سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، واللواء الركن علي عبد الله أحمد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، واللواء الركن ظافر علي علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، اللواء الركن أحمد عبد الله عبد الله المقرن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، واللواء الطيار الركن محمد سعيد سعد المفيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، واللواء الركن محمد مشبب سلمان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة.



