استشهاد فلسطيني وإصابة 11 برصاص الاحتلال في غزة

24 سبتمبر 2018 - 08:37 م

استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون بجروح، مساء الإثنين، في اعتداء لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" شمالي قطاع غزة، قرب الحدود مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، إن "الشاب محمد فايز أبو الصادق 21 عامًا، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي"، وفق وكالة "الأناضول".

وأشارت الوزارة إلى أن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي للقوات الإسرائيلية قرب الحدود الشمالية للقطاع مع إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل حول حالتهم الصحية أو درجة إصابتهم.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.



