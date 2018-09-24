» البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين

24 سبتمبر 2018 - 08:39 م

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين، إنقاذ 235 مهاجرًا غير نظامي خلال عمليتين منفصلتين أمس الأحد.

وقالت البحرية، في بيان، إن العملية الأولى شهدت إنقاذ 135 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 7 نساء، وطفل واحد، وفق وكالة "الأناضول".

وأضافت البحرية أن العملية الثانية شهدت إنقاذ 100 مهاجر، بينهم 13 امرأة، وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي.

وأشارت البحرية إلى أنها قدمت المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، قبل تسليمهم لمراكز الإيواء المعنية بالأمر.

ولم يشر بيان البحرية الليبية إلى جنسيات المهاجرين، غير أنهم في الأغلب ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يتخذون من ليبيا معبرًا للانطلاق نحو أوروبا.

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في كل من الأعوام الثلاثة الماضية.



