» «ترامب»: قمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية قريبًا

24 سبتمبر 2018 - 08:56 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم حاليا التحضير لعقد قمة ثانية "محتملة" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في وقت قريب.

وأضاف ترامب في كلمة له باجتماع في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تطورت كثيراً.

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعمل على التحضير لقمة ثانية محتملة مع زعيم كوريا الشمالية في وقت قريب، دون أن يحدد موعد انعقادها.

وفي 12 يونيو الماضي، عقد ترامب، وجونج أون، قمة تاريخية في سنغافورة، تلاها بيان مشترك وقّعه الطرفان.

وتضمن البيان المشترك، التزامًا من بيونج يانج، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.



