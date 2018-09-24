صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لهذا العام

حصل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف فى العالم خلال العام الجارى 2018، خلال حفل توزيع جوائز "The Best " المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وسجل محمد صلاح هدفا رائعا فى شباك إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما الموسم الماضى بملعب "آنفيلد".

وكانت قائمة المرشحين للجائزة ضمت 10 أهداف اختارت الجماهير الفائز منها، وهى:هدف جاريث بيل فى ليفربول بنهائى دورى ابطال اوروبا، هدف دينيس تشيريشيف فى كرواتيا، هدف كريستيانو رونالدو فى يوفنتوس، هدف بنجامين بافارد فى الأرجنتين، هدف ليونيل ميسى فى نيجيريا، هدف لازاروس كريستودولوبولوس فى أولمبياكوس، هدف ريكاردو كواريزما فى إيران، هدف دى أراسكايتا فى أميريكا مينيرو، هدف رايلى ماكجرى فى نيوكاسل يونايتد جيتس.