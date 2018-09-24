» «كورتوا» أفضل حارس في العالم

24 سبتمبر 2018 - 09:17 م

فاز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بجائزة أفضل حارس بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن عام 2018، والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن.

ونافس كورتوا على جائزة الأفضل؛ هوجو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

وفاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم عن موسم 2017-2018.

ويتنافس محمد صلاح أيضًا على جائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب كريستيانو رونالدو ولوكاس مودريتش.