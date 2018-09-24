» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة أفضل هدف

24 سبتمبر 2018 - 09:20 م

أبدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بحصوله على جائزة أفضل هدف في العالم «بوشكاش»، لأفضل هدف لموسم 2018.

ووجه صلاح الشكر لكل من صوتوا له في حصوله على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

وتواجد في القائمة النهائية لجائزة بوشكاش: جاريث بيل (ريال مدريد أمام ليفربول)، ديينش تشيرشيف (روسيا أمام كرواتيا)، لازاروس كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أميركا)، رايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد أمام يوفنتوس)، محمد صلاح (ليفربول أمام إيفرتون).

وينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم، كلا من رونالدو نجم يوفنتوس و منتخب البرتغال، ومودريتيش لاعب ريال مدريد و منتخب كرواتيا.