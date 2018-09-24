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«رياضة البرلمان» تطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة في موعدها

الحياة السياسية

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري

كتب: عصام الشربيني

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ناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية بالاتحاد يوم 30 سبتمبر الجارى ولمدة أسبوع، على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهوارى وسط حالة من الخلاف بين الأعضاء علي إجراء الانتخابات التكميلية بالاتحاد من عدمه.

من جانبه طالب النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة  بضرورة إجراء الانتخابات التكميلية للاتحاد.

وأكد "البطيخي"، لـ"المصريون"، أنه ليس من حق اتحاد الكرة إلغاء الانتخابات التكميلية علي المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهواري.

وأضاف أنه يجب علي الاتحاد إجراء الانتخابات التكميلية في موعدها ولا يجب تأجيلها لأي سبب من الأسباب .



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