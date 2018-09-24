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«منع العمل فوق سن الستين».. يوفر للدولة المليارات

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أثنى برلمانيون على مقترح منع العمل فوق سن الستين عامًا، والذي يستعد النائب عاطف عبد الجواد، لتقديمه مع بداية دور الانعقاد الرابع، مؤكدين أن تطبيقه سيوفر للدولة ملايين الجنيهات، بل ربما تصل للمليارات.

«عبد الجواد» أوضح أن الهدف من القانون خلق فرص عمل جديدة للشباب والاستفادة من نشاطهم في كل القطاعات، سواء العامة أو الخاصة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيوفر للدولة أربعة مليارات جنيه سنويًا.

واستنكر عضو مجلس النواب، استمرار الكثير من القيادات فوق سن السبعين واحتكارهم المناصب الإدارية، مطالبًا بتعميم مقترحه على القطاعين العام والخاص وليس المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية فقط.

الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أبدى إعجابه بمقترح منع العمل فوق سن الستين، مضيفًا أن الفكرة سيكون لها مكاسب وفوائد كثيرة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية، لـ«المصريون»، أن تطبيق المقترح سيساعد على توفير مبالغ مالية ضخمة، كانت تنفق بلا فائدة مرتفعة، كما أنه سينتج عنه ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات المختلفة، ما سيكون له تأثير إيجابي، خاصة إن كانوا من الشباب.

أما، سامي المشد، عضو مجلس النواب، قال إن الفكرة التي اقترحها النائب جيدة، ومن الراجح أن يتم الموافقة عليها، معتبرًا أنها ستؤدي إلى تنظيم الإنفاق وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح «المشد»، لـ«المصريون»، أن هناك من تخطى الستين عامًا، لكنهم ما زالوا متواجدين في مناصبهم، ويحصلون على مبالغ ضخمة، في حين أن إتاحة الفرصة للشباب، سيكون أفضل، إضافة إلى أنهم أكثر نشاطًا، وأكثر قدرة على العطاء.

وتابع عضو مجلس النواب: «أعتقد أن ذلك لابد أن يطبق أكثر على المستشارين، فغالبية المؤسسات والجهات بها عدد منهم، وبعضهم لا حاجة له، ومن ثم لابد من النظر في هذا الملف، وأيضًا في إمكانية تطبيق ذلك المقترح بقرارات دون تشريعات».

فيما، أكد عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مقترح منع العمل فوق سن الستين، موجود بقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن المقترح يستهدف العاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام والخاص.

وأوضح «زنط»، في تصريحات له، أن المقترح يخاطب قطاع الأعمال العام، حيث إن «القطاع الخاص لا نستطيع تحديد أو إلزام له، لأن أغلب العاملين فيه ارزقيه».

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن المشكلة تكمن في أن أغلب مجالس إدارة الشركات بقطاع الأعمال تتجاوز أعمارهم السبعين عامًا، مضيفًا أن هذا المقترح تم طرحه أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية.

وأعلن «تأييده لهذا المقترح، وإعطاء الفرصة للشباب، ولا يتم الاستعانة بأعمار ما فوق الستين إلا لأصحاب الخبرات النادرة»، موضحًا أنه يدعم هذا المقترح عند العرض على اللجنة.


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