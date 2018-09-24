» «فيفا» يعلن التشكيل المثالي لعام 2018

أمير سعد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيل المثالي في العالم لعام 2018، في الحفل الذي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القد «فيفا»، بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت التشكيله كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا)
خط الدفاع: مارسيلو (البرازيل)- سرجيو راموس (إسبانيا)- فاران (ريال مدريد - فرنسا)- داني الفيس (باريس سان جيرمان - البرازيل)
خط الوسط: كانتي (تشيلسي - فرنسا)- مودريتيش (ريال مدريد - كرواتيا)- ادين هازارد (تشيلسي -بلجيكا)- ميسي (برشلونة - الأرجنتين)
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفينتوس - البرتغال) - مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا).
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