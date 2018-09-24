مكاسب مصر من لقاءات «السيسي» بأمريكا

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أمريكا

الرئيس السيسي

جذب الاستثمار

حرص الرئيس السيسي، منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، على تحسين العلاقات السياسية مع جميع الدول خاصة الدول الكبرى، وفي مقدمتها أمريكا؛ من أجل جذب العديد من الاستثمارات والمشاريع وتنفيذها على أرض الوطن, ومشاركته في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة, والمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73.

ورأى العديد من أعضاء مجلس النواب، أن الهدف من الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي لبعض الدول منذ توليه منصب الرئيس في منتصف 2014 لعقد العديد من اللقاءات مع أصحاب الشركات الكبرى؛ لجذب الاستثمار في مصر، وبعث رسالة اطمئنان للجميع بأن مصر آمنة ولديها القدرة على مواجهة الإرهاب.

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل المقبل، ستناقش دعم دور مصر في الحرب على الإرهاب، وتصحيح الموقف الأمريكي من الثورة المصرية، وموقف القيادة الأمريكية الجديدة من الجماعات الإرهابية.

وأضافت "فؤاد"، في تصريحات صحفية, أن الرئيس السيسي سيناقش خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية الإرهاب وإيقاف المخططات التي قادها أوباما، والتي أوصلت العالم العربي إلى ما وصل إليه واستعادة العلاقات المصرية – الأمريكية، وذلك في ضوء الاحترام واستقلالية القرار المصري.

وأشارت سكينة فؤاد، إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول أعمال اللقاء، متابعة: "مصر والتزامها المبدئي والقومي بالقضية الفلسطينية وحل القضية وحقوق الشعب الفلسطيني ستكون من الأولويات خلال اللقاء، كما سيناقش اللقاء أيضًا الموقف في ليبيا".

ومن جانبه قال النائب اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان, إن هناك مقارنة بين مصر ما قبل 2014، وبعد تولي الرئيس السيسي منصب الرئاسة في منتصف 2014 حتى الآن, موضحًا أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس السيسي لأمريكا الهدف منها الاستقرار الأمني والسياسي وتحسين العلاقات بعكس دول أخرى.

وتابع: "أن الرئيس السيسي يسعى منذ أن تولي حكم البلاد إلى تحسين جميع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والنهوض بمصر لوضعها في مقدمة الأمم ويعمل على كل ما في وسعه لتقديم كل ما يليق بالمواطن المصري, والعمل للأجيال القادمة.

وفي تصريح لـ"المصريون" قال "السيد"، إن زيارة الرئيس السيسي لأمريكا ستجلب العديد من الاستثمارات من خلال لقائه بالعديد من أصحاب الشركات الكبرى القادرة علي ضخ أموال داخل مصر لعمل مشاريع يستفاد منها الشباب والدولة.

وأشار "السيد"، إلى أن الرئيس السيسي يعمل على تحسين العلاقات مع أمريكا والعمل عودة المساعدات الأمريكية التي نصت عليها اتفاقية كامب ديفيد, ومناقشة الوضع الاقتصادي، ونظرة العالم في التعلم من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.

وتابع عضو مجلس النواب: أن هناك العديد من الملفات التي سيطرحها ويناقشها الرئيس السيسي خلال تواجده بأمريكا وأهمها القضية الفلسطينية وإبلاغه برفض مصر نقل السفارة الإسرائيلية للقدس والاعتراف بأنها عاصمة إسرائيل والرجوع لخريطة 67 أو العمل على حل الدولتين, بجانب العمل على إخراج القوات الأجنبية من سوريا بمساعدة مصر والولايات الأمريكية, ومناقشة الوضع اليمني والتدخل الحوثي وطرد إيران من اليمن, والعمل على تحسين الوضع في العراق وليبيا.


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