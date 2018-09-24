رسميًا.. «مودريتش» أفضل لاعب في العالم

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حصل لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، على جائزة أفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وحصل «مورديتش» على جائزة أفضل لاعب لعام 2018، بعد المنافسة الشرسة مع النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفنتوس الإيطالي.

وتعتبر هذه النسخة الثالثة من جائزة الأفضل بعد انفصالها عن الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب، وحصد رونالدو جائزتي النسختين السابقتين.

يذكر أن «صلاح»، توج بجائزة «بجائزة بوشكاش»، بعدما نال هدفه في شباك إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما الموسم الماضى بملعب "آنفيلد"، المركز الأول.

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