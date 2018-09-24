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جوائز "فيفا" 2018: جمهور بيرو الأفضل في العالم

الرياضة

فيفا
فيفا

المصريون ووكالات

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فاز جمهور بيرو، يوم الإثنين، بجائزة الأفضل في العالم لعام 2018، وذلك بعد الدور الذي قاموا به من أجل التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في روسيا.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة البريطانية لندن. 
وحرصت جماهير بيرو على تحدي الصعاب التي واجهتهم من أجل مؤازرة منتخب بلاده الذي تأهل للعرس العالمي للمرة الأولى في تاريخه.
وتنافس على الجائزة مشجعو منتخب اليابان والسنغال، ومشجع قطع 1500 كيلو مشيا على الأقدام لمشاهدة فريقه.
وحقق لينر تي لاعب بي اس ايندهوفن جائزة اللعب النظيف، بعد أن فضل التبرع بالدم لمريض باللوكيميا على مباراة مهمة في الدوري الهولندي. 

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