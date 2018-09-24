» مودريتش يحتكر "الأفضل" في 2018

24 سبتمبر 2018 - 10:30 م

دخل الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب كرة القدم في العالم للمرة الأولى.



وأصبح مودريتش أول لاعب كرواتي يتوّج بالجائزة، بعدما تفوق على الثنائي المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وتفوق مودريتش على رئيس الاتحاد المحلي للعبة ديفيد سوكر الذي سبق له التواجد في القائمة النهائية لجائزة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 1998 لكنه اكتفى وقتها بالحصول على المرتبة الثالثة.



ونجح مودريتش في إنهاء احتكار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الجائزة منذ عام 2008 سواء كان ذلك في جائزة الأفضل وحدها أو جائزة الكرة الذهبية أو حتى حينما اندمجت الجائزتين سويًا.



وامتلأت خزينة مودريتش خلال عام 2018 بالجوائز الفردية بعدما كانت خالية، حيث سبق له الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل لاعب في قارة أوروبا، وأخيرًا الأفضل في العالم.



ورغم أنه ليس هدافًا أو يجيد اللعب في مركز الهجوم إلا أنه نجح في تحدي الصعاب واعتلاء القمة والتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2017-2018.



وشارك مودريتش (32 عامًا) مع ريال مدريد في الموسم الماضي في 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية آخرين، حيث توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الإسباني والأوروبي لموسم 2017-2018.



وفي الموسم الجاري فشارك في سبع مباريات في كل البطولات ولم يسجل أي هدف وصنع هدفين.



أما على صعيد منتخب بلاده، فكان مودريتش أحد أهم العناصر الأساسية في صفوف بلاده حيث قاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

