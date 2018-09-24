» صلاح أول مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش"

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المصريون ووكالات

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أصبح محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، الإثنين، أول لاعب كرة قدم مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة البريطانية لندن، ليتفوق هدف صلاح الذي أحرزه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ) الموسم الماضي على العديد من الأهداف الأخرى التي كانت مرشحة للجائزة. 
ولم يسبق لأي لاعب مصري أو عربي على مدار تاريخ الجائزة التي تم استحداثها عام 2009 الفوز بها.
وتضم قائمة الفائزين بالجائزة، منذ استحداثها عام 2009، كلًا من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتركي حميد ألتينتوب، والبرازيلي نيمار، والروسي ميروسلاف ستوتش، والسويدي زلاتان إبراهيموفتش، والكولومبي جيمس رودريغيز، والبرازيلي فينديل ليرا، والماليزي محمد فايز، والفرنسي أوليفييه جيرو. -

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