» صلاح أول مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش"

24 سبتمبر 2018 - 10:40 م

أصبح محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، الإثنين، أول لاعب كرة قدم مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة البريطانية لندن، ليتفوق هدف صلاح الذي أحرزه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي (البريمرليغ) الموسم الماضي على العديد من الأهداف الأخرى التي كانت مرشحة للجائزة.



ولم يسبق لأي لاعب مصري أو عربي على مدار تاريخ الجائزة التي تم استحداثها عام 2009 الفوز بها.

