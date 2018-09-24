"فيفا" يكشف ترتيب العشرة الأوائل في جائزة أفضل لاعب

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المصريون ووكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، ترتيب العشرة الأوائل في جائزة أفضل لاعب بالعالم والتي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد الإسباني.
ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإليكتروني، تم رصد ترتيب أول عشرة لاعبين والنسبة المئوية التي حصل عليها كل منهم، وذلك عقب انتهاء الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء في الصدارة مودريتش بعدما حصل على نسبة 29.05% من الأصوات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي بنسبة 19.08%، وجاء المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي ثالثًا بنسبة 11.23%.
واحتل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المركز الرابع بنسبة 10.52% متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني صاحب المركز الخامس بنسبة 9.81%.
وجاء في المركز السادس الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني بنسبة 6.69%، يليه البلجيكي إيدين هازارد المحترف في تشيلسي الإنجليزي بنسبة 5.65%.
واحتل البلجيكي كيفين دي بروين المحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثامن بنسبة 3.54%، يليه الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني بنسبة 3.45%، وأخيرًا الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بنسبة 0.98%. -

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