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"فيفا" يفجر مفاجأة مدوية بشأن التصويت لـ"صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تصويت اللاعبين والمدربين والإعلاميين، لجائزة الأفضل لعام 2018.
وتوج مودريتش بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وحصل محمد صلاح على أصوات 130 من قائدي ومدربي المنتخبات، بالإضافة للإعلاميين.
وتمثلت أبرز المفاجئات أن المنتخبات العربية لم يصوت قائدي منتخاباتها لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم سوى 4 فقط، هم المصري عصام الحضري و لعمر السومة قائد سوريا، وعبد اللطيف البهداري قائد فلسطين، وعبدول با قائد موريتانيا.
وحصل محمد صلاح أصوات السويد وجزر الكايمان وإيران وهولندا وسنغافورة، وسورياوأيرلندا الشمالية ومنغوليا و بوركينا فاسو
وفى فئة المدربين أختار كل من مدرب البحرين، وبرمودا، والكونغو الديمقراطية، ومصر، وأيسلندا، والهند، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا محمد صلاح، كما لم يصوت هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر لمحمد صلاح، واختار ميسي ورونالدو ومودريتش بدلاً منه.

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