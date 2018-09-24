"فيفا" يفجر مفاجأة مدوية بشأن التصويت لـ"صلاح"

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تصويت اللاعبين والمدربين والإعلاميين، لجائزة الأفضل لعام 2018.



وتوج مودريتش بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وحصل محمد صلاح على أصوات 130 من قائدي ومدربي المنتخبات، بالإضافة للإعلاميين.

وتوج مودريتش بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وحصل محمد صلاح على أصوات 130 من قائدي ومدربي المنتخبات، بالإضافة للإعلاميين.

وتمثلت أبرز المفاجئات أن المنتخبات العربية لم يصوت قائدي منتخاباتها لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم سوى 4 فقط، هم المصري عصام الحضري و لعمر السومة قائد سوريا، وعبد اللطيف البهداري قائد فلسطين، وعبدول با قائد موريتانيا.

وتمثلت أبرز المفاجئات أن المنتخبات العربية لم يصوت قائدي منتخاباتها لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم سوى 4 فقط، هم المصري عصام الحضري و لعمر السومة قائد سوريا، وعبد اللطيف البهداري قائد فلسطين، وعبدول با قائد موريتانيا.