» الكرواتي "مودريتش" يوجه رسالة مؤثرة لـ"صلاح"

25 سبتمبر 2018 - 12:10 ص

قدم لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش، الشكر لمنافسيه محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، مشددًا على أنه واثق بأن لهما الفرصة للمنافسة على هذه الجائزة مستقبلاً.



وأعرب مودريتش عن تقديره لزملائه في ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا والجمهور الذين صوتوا له.



وتوج مودريتش بجائز أفضل لاعب لعام 2018 خلال حفل «الأفضل» الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، لتوزيع الجوائز الفردية للعام 2018 بعد منافسة مع محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.



وقال مودريتش إن منتخب كرواتيا الحاصل على برونزية مونديال 1992، كان ملهما له، وهذه الجائزة أكدت أنه بالعمل الدؤوب والجهد الكبير كل الأحلام من الممكن أن تتحقق.

