نشاط مكثف للرئيس "السيسي" في نيويورك

25 سبتمبر 2018 - 12:40 ص

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى نشاطًا مكثقًا خلال اليومين الماضيين، على المستويين الدبلوماسي والثنائي، وعلى المستوى المتعدد الأطراف مع عدد من قادة الدول، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73.



وأضاف، في مداخلة مع قناة «دي م سي»، مساء الاثنين، أن معظم السياسيين ورؤساء الدول الذين التقى بهم الرئيس السيسي أشادوا بما حققته مصر من إنجازات، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أشادت أيضا بالجهود التي قامت به مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية والخطوات الجريئة والإصلاحية في المجال التنموي وسد عجز الموازنة وانخفاض معدل التضخم وما إلى ذلك من مؤشرات اقتصادية إيجابية تحققت خلال فترة قياسية من الزمن.



وأوضح أن الرئيس السيسي حضر، الأحد، عشاء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية والعاملة في مختلف القطاعات.



وأضاف المتحدث أن رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية «يعتبرون أن مصر نموذج يحتذى به سواء في استعادة الأمن والإصلاح والتجاوب مع برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك على المستوى الداخلي في المشروعات التنموية الكبرى التي أنجزت والتي أصبح كل العالم يشعر بها ويتابعها بإعجاب شديد».

