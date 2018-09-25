مفاجأة وراء "خيانة" كوبر لصلاح وتصويته لمنافسه

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هيكتور كوبر

كشف الكابتن محمود فايز - المدرب العام السابق لمنتخب مصر - عن أسباب امتناع الأرجنتيني هيكتور كوبر عن التصويت لنجمنا المصري محمد صلاح للحصول على جائزة الأفضل في العالم .

وقال "فايز" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لم يصوت مستر كوبر في جائزة الأفضل في العالم كمدرب لمنتخب أوزباكستان .. من الممكن أن يكون المدرب السابق المؤقت للمنتخب هو من قام بالتصويت أو أحد مسؤولي الاتحاد الأوزبكي ".

وأضاف: "بدون مناقشة كان مستر كوبر سيختار للجائزة صلاح بدون منازع كاختيار أول .. وشكرًا لكم جميعًا".

وكانت قائمة مدربي المنتخبات أظهرت امتناع تصويت مدرب منتخب باكستان لنجمنا محمد صلاح ، حيث قام بالتصويت لميسي و رونالدو ومودريتش .


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