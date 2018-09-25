الرئيس السيسي يعلن عن خبر سار يحدث في إبريل المقبل

25 سبتمبر 2018 - 05:17 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قامت في عهده بتنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات .



وأضاف الرئيس قائلا: "كنا نعاني من أزمة في قطاع الطاقة لكننا تغلبنا عليها".



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي بعشاء عمل نظمه أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 73 بنيويورك.



وأعلن الرئيس السيسي، أنه اعتبارا من إبريل المقبل، سيتحقق لدينا فائضًا في الغاز الطبيعي.

وقال الرئيس السيسي، إن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون بوابة لنفاذ الصادرات لأسواق إفريقيا وأوروبا .

وأكد الرئيس السيسي، أن محور تنمية قناة السويس منطقة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي