القائمة الكاملة للمصوتين .. هؤلاء خذلوا صلاح

25 سبتمبر 2018 - 07:24 ص

نشر الموقع الرسمي للفيفا القائمة الكاملة للمصوتين في جائزة "البالون دور" التي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش بعد منافسة قوية مع النجم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو .



وتبين من التصويت أن غالبية قائدي الفرق العربية لم تختر صلاح كاختيار أول ، حيث صوت "ياسين براهيمي" قائد منتخب الجزائر لصلاح باعتباره اختيار ثالث وليس اختيارًا أول .



وكانت المفاجأة الكبرى أن إدين هازارد قائد منتخب بلجيكا والصديق المقرب جدًا لصلاح تجاهل التصويت له واختار 3 لاعبين آخرين ، فضلًا عن هيكتور كوبر الذي تجاهل التصويت لصلاح أيضًا .



اقرأ القائمة الكاملة من هنا:



https://img.fifa.com/image/upload/ag30shazs0wdowcyettg.pdf?_referrer=twitter&_branch_match_id=572877024428348745



