القائمة الكاملة للمصوتين .. هؤلاء خذلوا صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
نشر الموقع الرسمي للفيفا القائمة الكاملة للمصوتين في جائزة "البالون دور" التي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش بعد منافسة قوية مع النجم المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو .
وتبين من التصويت أن غالبية قائدي الفرق العربية لم تختر صلاح كاختيار أول ، حيث صوت "ياسين براهيمي" قائد منتخب الجزائر لصلاح باعتباره اختيار ثالث وليس اختيارًا أول .
وكانت المفاجأة الكبرى أن إدين هازارد قائد منتخب بلجيكا والصديق المقرب جدًا لصلاح تجاهل التصويت له واختار 3 لاعبين آخرين ، فضلًا عن هيكتور كوبر الذي تجاهل التصويت لصلاح أيضًا .
اقرأ القائمة الكاملة من هنا:
https://img.fifa.com/image/upload/ag30shazs0wdowcyettg.pdf?_referrer=twitter&_branch_match_id=572877024428348745
ظهر11:52 ص
فجر
04:27
شروق
05:50
ظهر
11:52
عصر
15:18
مغرب
17:53
عشاء
19:23