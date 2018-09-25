» خطأ بسيط تفعله النساء يوميًا قد يسبب العمى

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
حذر معهد طب وجراحة العيون في لندن في دراسة له من ارتداء العدسات اللاصقة ، مؤكدًا أنها تحتوي على بكتيريا الأميبا وهو ما قد يتسبب في العمى .
وبحسب الأطباء، فإن هذه البكتيريا تسبب التهاب سطح العين، والتهاب القرنية البكتيري وفقدان البصر.ولاحظ الباحثون تضاعف حالات الإصابة بالتهاب القرنية في جنوبي بريطانيا، بمعدل ثلاث مرات منذ عام 2011، وعادة ما يرتبط هذا المرض بسوء النظافة الشخصية والعدسات اللاصقة.
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