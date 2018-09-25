» شاب مصاب بالشلل يستعيد قدرته على الحركة بعلاج ثوري

25 سبتمبر 2018 - 08:13 ص

نشرت مجلة "نيتشر ميديسين" دراسة كشفت عن استعادة شاب أمريكي لقدرته على الحركة رغم إصابته بشلل سفلي في قدميه بعد زرع قطب كهربائي في عموده الفقري .



هذا الشاب أصيب بالشلل بعد حادثة على زلاقة جليد آلية ألحقت أذى كبيرا بعموده الفقري في وسط الظهر، ما تسبب له بعجز تام عن #المشي وفقدان للإحساس في النصف الأسفل من الجسم.

وفي إطار هذه #الدراسة التي انطلقت في 2016 بعد ثلاث سنوات من الحادثة، زرع جراحون في مستشفى "مايو كلينيك" في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأميركية، قطبا كهربائيا في حيز #العمود_الفقري الواقع في الجزء الخارجي من القناة النخاعية تحت منطقة الإصابة. وقد كان هذا القطب الكهربائي المربوط بجهاز ناظم مزروع في البطن متصلا لاسلكيا بجهاز تحكم خارجي.

وقد تابع هذا الشاب البالغ حاليا 29 عاما، جلسات تحفيز كهربائي وتمارين جسدية على مدى 43 أسبوعا.

وفي غضون أسبوعين، بات في استطاعته أن يغتسل ويخطو خطوات بالاستعانة بأداة مساعدة على المشي تحت تأثير التحفيز الكهربائي.