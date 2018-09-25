سامح عاشور: تحصيل "القيمة المضافة" مرة واحدة عن الدعوى

25 سبتمبر 2018 - 08:59 ص

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أن مساعد وزير العدل أخطره، الإثنين، بصدور أوامر لجميع المحاكم بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة مرة واحدة على الدعوى مهما تعهدت صورها.



وأضاف نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، "أرسلت اقتراح لوزير المالية بنص لإضافته بالكتاب الدوري، ينص على أنه في جميع الأحوال لا يتم تحصيل الضريبة المستحقة إلا مرة واحدة على الدعوى أو القضية مهما تعددت صورها".



وشدد: "لن نقبل بأن ندفع الضريبة كل يوم وذلك يخالف القانون، وفي حال عدم صدور الإضافة الكتاب الدوري حتى نهاية الأسبوع سأسحب توقيعي على البروتوكول"، متابعًا: "وزير المالية رجل محترم ومتأكد أنه سينفذ القانون".



كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون يورو.



وأوضح "عاشور" أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة، متابعا: "أي لا يوجد أي ضرر علينا فلماذا الرفض مشروع".



وأشار: "سداد القرض على عشرين عام، مع 3 سنوات سماح في البداية، والفائدة 1.43 % فقط"، متابعا: "كما أن الشركة الهندسية لوزارة الإنتاج الحربي هي من ستنفذ المشروع وهو ضمان لنا لعدم وجود أي فساد".



ونوه نقيب المحامين بأن النقابة تجهز لمناقصة لشركات عالمية متخصصة في إدارة تلك المشاريع، على أن تكون مسئولية الشركة سداد القرض من أرباح المشروع سنويا".